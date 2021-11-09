В Грузии начинают вакцинировать от коронавируса несовершеннолетних. Речь идет о детях от 12 до 15 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online". По информации местных СМИ, соответствующее решение принял грузинский Совет по иммунизации. Вместе с тем, заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после заседания Совета отметила, что иммунизация будет проводиться вакциной Pfizer и только с согласия родителей. "Совет поддержал процесс вакцинации двумя дозами вакцины Pfizer, с согласия родителей, что является необходимым требованием в случае медицинского вмешательства по отношению к несовершеннолетнему. Многие страны уже начали процесс вакцинации", — рассказал заместитель главы грузинского Минздрава. Добавим, ранее правительство Грузии заявило, что выплатит по 60 долларов тем пенсионерам, которые до 1 января 2022 года сделают хотя бы одну прививку от COVID. Напомним, Грузия с 1 декабря вводит так называемые "зеленые паспорта" для посещения таких общественных мест, как рестораны, кино, ТРЦ, музеи и т.д.