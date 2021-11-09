Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Евросоюзом. По его словам, если Беларусь допустит ошибку, это сразу втянет в ситуацию Россию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА". По его словам, в современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство. "Бораться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж",- сказал Александр Лукашенко. По его словам, Белоруссия этому спокойно противостоит. "Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглецы там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же втянет в этот водоворот Россию. А это крупнейшее ядерное государство. Я не сумасшедший", — сказал он. Напомним, подробно о ситуации на границе двух стран в материале "Лагерь мигрантов против отряда военных: происходящее на границе Польши и Беларуси".