В Украине к 2024 году намерены существенно расширить маршрутную сеть поездов "Интерсити+". Она будет объединять более 10 регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента. Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Украина 30", в планах до 2024 года электрифицировать не менее 500 км и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" до более чем 10 областей. В частности, речь идет об Ужгороде, Черновцах, Луцке, Житомире, Чернигове, Сумах, Кропивницком, Мариуполе, Николаеве, Херсоне. "Скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", – добавил министр. Напомним, ранее сообщалось, что для "Укрзализныци" закупят 10 поездов "Интерсити".