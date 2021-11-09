Жестокое избиение под Одессой депутата из Херсонской области его жены инсценировали правоохранители. Таким образом, они смогли выйти на заказчика преступления. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области. "В Одесской области правоохранители предотвратили заказное причинение тяжких телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных общин Херсонской области", — говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что избиение депутата заказал глава этой ОТГ Херсонской области из-за неприязненных отношений. За 7 тысяч долларов он нанял исполнителей, чтобы народного избранника искалечили. В качестве задатка подозреваемый передал им 1,5 тысяч долларов и 10 тысяч гривен. Замысел главы ОТГ предотвратили сотрудники СБУ и полиции. В окрестностях Одессы 5 ноября правоохранители инсценировали нападение на автомобиль депутата и нанесение ему с женой телесных повреждений. Напомним, ранее сообщалось о нападении в пригороде Одессы неизвестных на депутата одной из ОТГ Херсонской области. Отмечалось, что народный избранник находится в тяжелом состоянии.