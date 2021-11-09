В течение текущей недели погода в Украине дважды изменится. В самые холодные дни возможны ночные морозы до -12 градусов, в самые теплые днем воздух будет прогреваться до 12 градусов.

Об этом в комментарии Обозревателю сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, спокойная погода без осадков ожидается 10-12 ноября, но именно на эти дни ожидается и похолодание. Спровоцировано оно будет вторжением холодного арктического воздуха.

«По всей территории Украины в ночь со вторника на среду будет -1… -8 градусов мороза. В восточных областях даже до -12 градусов. В дневные часы погода будет все же плюсовая, +5…+8 градусов. На Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 12 градусов тепла.

В четверг, 11 ноября воздушные потоки снова будут меняться. Будет поступать воздух с юга. Поэтому снова ожидаем определенное потепление во второй половине недели. Оно не станет слишком существенным. Все же прохлада будет ощущаться. Но температура ожидается с отметкой плюс как днем, так и ночью.

Есть тенденция к тому, что на выходные погода будет без осадков. Но более облачная, потому что поле высокого давления начнет отступать. Температура с отметкой плюс. Скажем, для Киева в дневные часы +6…+9 градусов.

Центр антициклона сместится и будет терять свою силу. С запада начнет приближаться поле пониженного давления, которое может кардинально изменить погоду на следующую неделю. Подробно об этом рано говорить, есть несколько вариантов развития событий, но давление будет падать.

В целом сейчас в Украине абсолютно типичная погода для ноября. Нет никаких аномалий, все близко к норме», — рассказала синоптик.

Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь.

Заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова озвучила свой прогноз погоды на ноябрь. По ее словам, старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, не обойдется и без сюрпризов с отметкой «плюс». Погода в Украине в ноябре не предвещает аномалий — температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.