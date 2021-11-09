Дзержинский районный суд Харькова вынес вердикт Николаю Харьковскому, который устроил смертельное ДТП в Харькове, по еще одному делу о нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетним водителем.

Об этом пишет Newsroom.

Напомним, незадолго до смертельной аварии Николай Харьковский попался на нарушении правил дорожного движения. Полицейские остановили автомобиль Dodge, за рулем которого был подросток.

Парень превысил скорость и управлял машиной без водительских прав. На нарушителя составили два админпротокола.

Накануне суд по статье 122 («нарушение скоростных ограничений») приговорил Харьковского к штрафу в 340 гривен, а по ст. 126 КУоАП («управление транспортным средством лицом, которое не имеет такого права») – к штрафу в 3400 гривен.

В обоих случаях служительница Фемиды выбрала максимальную сумму штрафа.

Ранее адвокат Богдан Кушнир заявил, что есть опасность, что несовершеннолетний Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, избежит наказания, если к нему не будет приковано общественное внимание.

Ранее в СМИ была информация, что отец 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, работает продавцом мяса на на Благовещенском (Центральном) рынке.