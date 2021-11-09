Ситуация на границе Беларуси и Польши продолжает обостряться. Минобороны Польши сообщает, что к лагерю мигрантов в Кушнице приближается большая группа белорусских военных.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Польские правоохранители не исключают, что в любой момент может произойти штурм пограничных изгородей, которые уже и так повреждены в некоторых местах. На месте в полной готовности находятся пограничники, спецназ и военные.

Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

Напомним, 8 ноября, со стороны Беларуси к границе с Польшей (пункт пропуска «Кушница») пришли сотник мигрантов. При этом, как сообщали СМИ, их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.

Из-за скопления мигрантов Литва направила военных к границе с Польшей и Белоруссией. Более того, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на границе.

Как известно, ситуация в регионе обострилась после того, как Александр Лукашенко в ответ на санкции ЕС заявил, что республика не будет больше сдерживать поток нелегалов.

Накануне польские пограничники сообщили об обнаружении на территории Польши трех человек в форме оружия. Страна обвинила Белоруссию в вооруженной провокации на границе.

Беларусь и Россия усилят военную группировку на границе с Украиной и Польшей. Как заявил Александр Лукашенко, Минск и Москва не скрывают своих намерений по этому вопросу.