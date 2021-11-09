Член оккупационного парламента Крыма Николай Волков призвал лишить певицу Софию Ротару звания почетной крымчанки — все из-за ее принципиальной позиции относительно статуса полуострова.

Волков заявил, что Софию Ротару любили за то, что своим творчеством она укрепляла дружбу народов.

«Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями… Я считаю, нужно лишить Ротару звания почетной крымчанки», – цитирует Волкова РИА Новости.

Отметим, накануне сестра певицы Аурика Ротару призналась, что София не посещает Крым с 2014 года. Более того, певица закрыла свою гостиницу Villa Sofia в Ялте. Аурика отметила, что вся семья Ротару ждет, когда Крым вернется в состав Украины.

Накануне София Ротару поразила моложавым внешним видом на фото, сделанном в честь своего 74-летия.