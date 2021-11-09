В ходе судебного заседания, которое состоялось 9 ноября в Николаевском апелляционном суде, представители ОО "Стоп шлам" отказались объяснить судьям, как отбирались образцы красного шлама и как у них оказались результаты инженерно-экологической экспертизы, которую самое экспертное учреждение отозвало из-за фальсификации образцов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости N". "Это то же исследование, к результатам которого постоянно апеллируют псевдоактивисты, распространяя фейки в СМИ о влиянии шлама на здоровье. Но таких выводов экспертиза не содержит, более того — она была отозвана КНИИСЭ, поскольку оказалось, что образцы неизвестного происхождения", — отметил адвокат МГЗ Владимир Ващенко. Сторона Николаевского глиноземного завода поддержала ходатайство о вызове начальника Госэкоинспекции и эксперта, проводившего исследование, чтобы поставить точку в манипуляциях. Но адвокаты "Стоп шлам" не согласились на допрос эксперта и руководителя ГЭИ, отказались поддержать ходатайство и попросили перерыв для подготовки своей позиции, поэтому заседание было в очередной раз перенесено. "Это еще раз подтверждает, что в своих громких заявлениях о влиянии на окружающую среду и здоровье представители "Стоп шлам" манипулируют и обманывают и людей, и судей. Ведь почему тогда не поддержать вызов эксперта и не задать вопрос, откуда эти образцы взялись, как задавали вопросы и какие ответы получены?!" – подчеркнул Ващенко. Напомним, "Стоп шлам" пытается взыскать с МГЗ 9,2 млрд грн морального ущерба. Как доказательство активисты предоставили только психологическую экспертизу, но и она была признана Минюстом незаконной, а экспертов привлекли к ответственности, ведь они не исследовали никаких документов о влиянии на здоровье человека, вышли за пределы своих полномочий и не встретились ни с одним условным потерпевшим. . Также выяснилось, что люди – "потерпевшие", от имени которых был подан иск в МОС, либо не существуют, либо не знали, что их данные используют. Это установила полиция. Относительно экспертов, учредителей "Стоп шлама" и помогавших им судей первой инстанции расследуются уголовные производства полицией и ДБР.