Европейский Союз обновил список «зеленых» стран — из него убрали Украину и Сингапур.

Об этом говорится на официальном сайте Евросовета.

Перечень, в котором находится 18 стран, начал действовать 9 ноября. С этого дня государствам ЕС и Шенгенской зоны рекомендуется постепенно ввести ограничения на поездки жителей стран которых нет в списке.

Пока что большинство стран ЕС разрешают въезд вакцинированным украинцам. Отметим, окончательное решение о разрешении/запрете поездок для украинцев и других граждан каждое государство принимает отдельно.

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

На днях фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину почти 3 миллиона доз вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Эта партия пришла бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX.

В Закарпатье полицейские разоблачили схему продажи поддельных экспресс-тестов на COVID-19, которую проводили работники вокзала.

Как сообщалось ранее, 8 ноября вступил в силу приказ об обязательной вакцинации работников центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций (территориальных органов), а также учебных заведений.