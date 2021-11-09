«Укрзализныця» передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn в 2022 году. Сейчас немецкая компания предоставляет украинской стороне консультационные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова на форуме «Украина 30».

«По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года», — отметил он.

Министр добавил, что у немецкой компании есть такой опыт в Казахстане, и он является успешным.

Накануне «Укрзалізниця» показала 5 новых купейных вагонов, которые заказали у «Крюковского вагоностроительного завода». Они были куплены за счет государственного бюджета.

«Укрзализныця» обновила меню в поездах «Интерсити». Уже с 1 ноября пассажирам будут предлагать ланч-боксы на любой вкус.