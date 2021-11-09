Социальная сеть Instagram готовится к запуску подписки на контент отдельных блоггеров. Об этом свидетельствует недавно появившаяся в App Store информация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors. В мае этого года глава Instagram Адам Моссери заявил в интервью The Information, что платформа изучает идею подписки, объяснив, что существуют "различные способы облегчить финансовые отношения между поклонником и создателем". "Возможность подписаться на какой-то дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент действительно кажется поклонникам более полезной, чем просмотр рекламы", — добавил он. Теперь, похоже, Instagram готовится претворить свои амбиции в жизнь. В списке Instagram в App Store недавно появились новые подписки в приложения, как впервые заметил Sensor Tower. Новые покупки в приложении перечислены как "подписки Instagram" за 0,99 и 4,99 доллара. Ранее Instagram указывал только Instagram Badge как покупку в приложении. На практике новая подписка позволит пользователям платить своим любимым блоггерам за эксклюзивный контент, который не увидят пользователи без подписки. Подписка будет включать в себя "значок участника", который дарит подписчикам специальный значок "рядом с их именем пользователя, и "эксклюзивный контент".