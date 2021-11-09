Двое украинцев погибли в аварии, которая произошла в Польше — микроавтобус врезался в дерево.

По данным Echo Dnia, авария произошла сегодня утром в селе Ханьча, Свентокшиское воеводство.

Микроавтобус Mercedes с украинскими регистрационными номерами, за рулем которого находился 25-летний водитель, слетел с дороги в кювет и врезался в дерево. От удара пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона. Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали кузов и вытащили их на поверхность.

Медики констатировали смерть двух человек: 25-летней женщины и 24-летнего мужчины — оба граждане Украины. В тяжелом состоянии в больнице находятся 25-летний водитель и 35-летний пассажир.

На трассе в Польше перевернулся микроавтобус с мигрантами. Водителем оказался гражданин Украины, который попытался с места происшествия сбежать. Накануне 24-летнего водителя арестовали на два месяца