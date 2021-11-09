Стали известны подробности задержания боевика террористической организации «ДНР», главы незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция» — Дениса Куликовского («Палыч»).

Их сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что боевик задержан в Киеве контрразведкой.

«Этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины. В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности», — сообщают силовики.

Злоумышленник задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили контрразведчики СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, к пыткам в тюрьме «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, могут быть причастны более 70 участников незаконных вооруженных формирований. Правоохранители уже объявили заочное подозрение двоим боевикам, на очереди еще несколько лиц.

Как мы уже рассказывали ранее, в сети опубликовали фото тюрьмы «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, и в которой боевики удерживают украинских пленных.