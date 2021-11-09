Стали известны подробности задержания боевика террористической организации «ДНР», главы незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция» — Дениса Куликовского («Палыч»).
Их сообщает пресс-служба СБУ.
Известно, что боевик задержан в Киеве контрразведкой.
«Этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины. В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности», — сообщают силовики.
Злоумышленник задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 149 (торговля людьми);
ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили контрразведчики СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
Напомним, к пыткам в тюрьме «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, могут быть причастны более 70 участников незаконных вооруженных формирований. Правоохранители уже объявили заочное подозрение двоим боевикам, на очереди еще несколько лиц.
Как мы уже рассказывали ранее, в сети опубликовали фото тюрьмы «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, и в которой боевики удерживают украинских пленных.