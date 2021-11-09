С 1 января 2022 года в Украине, где время выхода на пенсию по возрасту зависит от страхового стажа, не все граждане, достигшие 60 лет, смогут выйти на заслуженный отдых.

Так, на пенсию в 60 лет не смогут выйти граждане, страховой стаж у которых в период с 1 января до 31 декабря 2022 года будет менее 29 лет. В этом же году достигшие 60-летнего возраста могут уходить на заслуженный отдых при наличии стажа не менее 28 лет, уточняют «Факты».

В 2022 году смогут выйти на пенсию и люди со страховым стажем от 19 до 29 лет, правда лишь те, кому исполнилось 63 года. Также на заслуженный отдых смогут уйти и 65-летние украинцы, стаж которых в следующем году составит от 15 до 29 лет.

Необходимый для выхода на пенсию страховой стаж для украинцев в возрасте 60, 63 и 65 лет будет увеличиваться ежегодно до 2028 года.

Начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту (независимо от возраста) будет назначаться в случае наличия 40 и более календарных лет страхового стажа.

Украинцев в 2022 году ожидает снижение реального размера минимальной зарплаты и пенсий. Дефицит Пенсионного фонда достигнет рекордной отметки.

В Украине повысят пенсии с 1 декабря в связи с ростом минимальной заработной платы. Таким образом минималка для пенсионеров увеличится всего на 80 гривен, но те, кто имеет достаточный стаж и возраст, получат больше — для них сумма будет на 200 гривен больше и составит уже 2600 гривен.