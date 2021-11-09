В Черниговской области мужчина зверски убил бывшую жену, мать двух его детей. Он задушил 25-летнюю женщину на глазах трехлетнего сына, а после покончил с собой.

Трагедия произошла в селе Вересочь Куликовского района. 35-летний Руслан Гавриленко ранее уже несколько раз отбывал срок в тюрьме.

Совместная жизнь Анны Ковальчук и Руслана не сложилась с самого начала. Мужчина нигде не работал, но его родители – люди относительно благополучные, даже купили супругам дом в Жуковке. Сам мужчина был не чист на руку, его дважды ловили на воровстве, столько же раз от отбывал срок в тюрьме, пишет Обозреватель.

В мае Гавриленко вернулся домой из тюрьмы. К этому моменту Анна оформила развод и с двумя детьми переехала в Вересочь к гражданскому мужу — Сергею. Вместе они купили дом и стали вести хозяйство. У пары все было хорошо.

«Соседи говорят, что Руслан следил за ней, знал, что нового мужа в то утро не будет дома, он уехал на работу. Аня отвела старшую дочку в школу, девочка только пошла в 1-й класс. Дома оставался Илья, ему всего три годика. Аня вернулась, а после этого в дом ворвался ее бывший муж Руслан. Что там происходило, даже не хочу обсуждать. Но он на глазах у младшего сына задушил ее шнуром от телефона», – говорит местная жительница Ирина.

Руслан сообщил своей сестре, что убил Анну, и попросил, чтобы их похоронили в одной могиле. Затем родные примчались к дому в Жуковке, где он жил, и увидели ужасную картину – мужчина повесился на кухне.

В один момент осиротели двое детей. К счастью, опеку над ними сейчас оформляет гражданский муж Анны. Он заявил, что не отдаст малышей в интернат.

С младшим сыном Ильей, который стал свидетелем жестокого убийства, первое время работали психологи и воспитатели. Сейчас из-за карантина они со старшей сестричкой находятся дома. По словам соседей, дети в порядке, однако любое напоминание о маме может их травмировать.

В конце июля Украину всколыхнула страшная новость об убийстве и изнасиловании 6-летней Мирославы Третьяк в г. Старый Салтов Харьковской области. Семья девочки подала иск к семье подозреваемого 13-летнего подростка, а также отдельно в государственные органы, от которых требует моральной компенсации.

Дочь погибшего в харьковской аварии Игоря Носова Анастасия не верит в искренность извинений виновника трагедии Николая Харьковского, называя произошедшее убийством.

