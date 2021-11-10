Monobank заблокировал карту клиентки, которой срочно понадобились деньги на операцию для родственницы.

Своей историей она поделилась на сайте «Минфин».

По ее словам, она давно пользовалась картой Monobank, ей систематически увеличивали лимит. Но когда ей срочно понадобились 20 тысяч гривен на операцию, карту заблокировали.

«Уже давно пользуюсь картой монобанка, открыла 24 награды, постоянно увеличивали лимит и очень нравился кешбек. Всегда пользовалась в льготном периоде. И вот сегодня случилась беда, родственницы понадобилось срочно сбросить 20 тысяч грн на карту на операцию, но банк посчитал что это мошенники. Я позвонила в службу поддержку и попросила провести платеж, у меня поспрашивали информацию, я подтвердила что мне действительно нужно сделать перевод и что я уверенна что это не мошенники, но мне в ответ заблокировали карту и лимит, и сказали что нужно менять на новую. Вот так и получается что когда случиться беда Монобанк посчитает Вас мошенниками. Хорошо что была еще карта Райффайзен Банка и там провели платёж без проблем. Поэтому никому больше не рекомендую пользоваться этой картой. И сама в ближайшее время тогда закрою счет. Это конечно хорошо что они проверяют платежи, но если Вам подтверждают все данные то почему Вы им не верите, или не соблюдаете какие то общепринятые меры. Очень разочарована», — прямая речь.

В банке уже ответили, что решение не окончательное, в будущем ей могут повысить лимит:

«Понимаем, что ситуация неприятная. Мы используем индивидуальный подход в установлении кредитного лимита для каждого клиента. Расчет производится с помощью скоринговой модели, которая учитывает более 1000 параметров по каждому из клиентов и формирует его профиль. Это не окончательное решение и в будущем лимит может быть повышен».

Мошенники украли с карты клиентки ПриватБанка больше 20 тысяч гривен. Делалось это по схеме транзакций — всего их было 800 (!), а снимали по 24,99 гривны. При этом ни разу учреждение не прислало уведомлений.

Полицейские разоблачили мошенника, который умудрился взять огромный кредит на чужое имя, а также присвоить часть денег.

В Украине появилось сразу несколько мошеннических схем — ремонт в квартире, бесплатные продукты и даже обмен денег в ходе реформы.