Беларусь опубликовала фотографии раненых мигрантов, которые прорвались на территорию Польши, но были оттеснены назад. Польша в ответ показала, как белорусские силовики бьют и запугивают беженцев стрельбой.

Соответствующие кадры обнародовали в Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej.

На кадрах видно, как пограничники режима Александра Лукашенко запугивают людей, осуществляя выстрелы.

В Польше также заявили, что задержали гражданина Российской Федерации за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии.



Добавим, накануне Беларусь распространила фото раненых мигрантов — они силой прорвались на территории Польши, но были вытеснены обратно. Ситуация на границе Беларуси и Польши продолжает обостряться. Минобороны Польши сообщает, что к лагерю мигрантов в Кушнице приближается большая группа белорусских военных. Польские правоохранители не исключают, что в любой момент может произойти штурм пограничных изгородей, которые уже и так повреждены в некоторых местах. На месте в полной готовности находятся пограничники, спецназ и военные.