До конца 2024 года все областные центры Украины планируют обеспечить скоростным железнодорожным сообщением "Интерсити". Для этого в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" планируют электрифицировать не менее 500 км путей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в лучшие годы "Укрзализныця" электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано только 23 км железнодорожных путей. "Мы планируем электрифицировать не менее 500 км до 2024 года. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата "Интерсити+" в более чем 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий , Николаев, Херсон. В частности, уже скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", — рассказал Кубраков. В этом году в рамках "Большого строительства" завершили электрификацию участка "Черноморская – Береговая" (6,5 км), используемого крупнейшими морскими портами Украины. Это позволило повысить пропускную способность участка до 60 пар поездов в сутки. Параллельно продолжается электрификация 11-километрового пути "Киев — Васильков-2", что позволит переориентировать значительный пассажиропоток на этом направлении с автомобильного на железнодорожный транспорт. Ожидается, что пассажиропоток маршрута вырастет от 5 до 7 тыс. в сутки. Проект планируется завершить до конца года. К 2022 году планируется завершить электрификацию участка "Ковель — Изов — Госграница" и "Черкассы — станция им. Т. Шевченко" протяженностью 30,4 км. Ожидается, что после электрификации отрезка "Черкассы — станция им. Т. Шевченко" пассажиропоток увеличится до 200 тыс. пассажиров в год, а время в пути сократится на 40 минут. "В перспективе с продолжением проектов электрификации, в частности, на сегменте от Черкасс до Гребенки и от станции им. Тараса Шевченко до Помошной, позволит наладить прямое сообщение со столицей и 5-6 областными центрами (Харьковом, Полтавой, Черниговом, Сумами, Николаевом, Херсоном) )", — говорится в сообщении министерства. Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год: "Долинская – Николаев – Колосовка", "Ворожба – Сумы", "Житомир – Новоград-Волынский". Ранее сообщалось, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".