В Украине до конца недели вакцинируют от COVID-19 почти 40% взрослого населения, но речь идет не о двух дозах, т.е. о не полной вакцинации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он призывает украинцев вакцинироваться от коронавируса:

«В целом до конца недели мы ожидаем, что по крайней мере одной дозой будут вакцинированы почти 40% взрослого населения Украины. Мы делаем более 1,5 млн прививок еженедельно».

В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19 среди детей. Только за минувшие сутки зафиксировали более 100 заболевших — это рекорд среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице.

Вторые сутки в Украине свыше 800 смертей от COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.