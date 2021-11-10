Жена двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Бориса сообщила о смерти мужа. По предварительным данным, он повесился. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местное издание Krivbass.city. Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил информацию о том, что 50-летний погибший был двоюродным братом Константина Павлова . Отмечается, что у мужчины были тяжелые заболевания. Жена обнаружила тело Павлова около 13:30. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в августе текущего года мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым в собственном имении. Через несколько месяцев в собственной квартире обнаружили тело Андрея Павлова – родного брата погибшего мэра.