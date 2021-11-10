Бывшему коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому избирают в Приморском районном суде Мариуполя. Эта тюрьма на оккупированной территории известна пыткой украинских пленных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Сообщается, что Куликовский заявил журналистам, что признает вину и сожалеет о содеянном. Судебное заседание продолжается. Напомним, мужчину задержали накануне в Киеве, ему объявлены подозрения по нескольким статьям — торговля людьми, нарушение законов войны и создание террористической организации. Куликовский является уроженцем Курахово Донецкой области. Был комендантом донецкой "Изоляции" до 2018 года, по информации украинских СМИ, сбежал в Россию в 2019 году. Первым о его задержании сообщил украинский журналист Станислав Асеев, сам некоторое время проведший в "Изоляции".