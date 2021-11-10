Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2021 опустил официальный курс до отметки 26,05 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ. Официальный курс гривны по отношению к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 26,0575 гривен за 1 доллар -(0,0352). При этом курс доллара на 10 ноября составил 26,0927 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 11 ноября (bank.gov.ua) Таким образом, курс доллара продолжает держаться на минимумах более чем за полтора года. И близок к падению ниже психологической отметки в 26 гривен.

Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам Межбанк Сегодня межбанк открылся небольшим снижением курса доллара: в продаже он составил 26,08 гривен за доллар, в покупке – 26,06 гривен за доллар. Менее чем за час до закрытия межбанковского валютного рынка доллар продается по 26,09 гривен. Прогноз на ноябрь Как рассказали опрошенные аналитики, курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Этому способствует приток валюты от аграриев и низкий спрос на нее со стороны импортеров из-за нового локдауна. Детальнее читайте в материале "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".