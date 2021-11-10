Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что на сегодняшний день оккупированный Крым якобы является территорией России. При этом он подчеркнул неизменность позиции Минска о принадлежности полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. "Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", – сказал В интервью изданию Макей. Министр также отметил, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой и была. Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что хотел посетить Крым, с 2014 года оккупированный Россией. Отметим, аннексию Крыма Россией в 2014 году не признают ряд стран, включая США и ЕС. Белоруссия также считает полуостров украинской территорией.