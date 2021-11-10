В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области на пляжах появились зеленые мягкие шарики разных размеров. Об этом сообщает mv.org.ua. Да, на побережье Азовского моря шарики вынесло море, а местные жители говорят, что раньше их не видели. "Шарики мягкие наощупь, воду впитывают как губка, сколько бываю на пляже, никогда такого не видел", – рассказал местный житель. Как рассказали эксперты Приазовского национального природного парка, зеленые шарики называют шаровидная кладофора – природный биофильтр. В частности, это вид зеленых водорослей в Азовском море. Кроме того, водоросль имеет форму правильного шара и состоит из тонких ветвящихся нитей. Поэтому это позволяет растению легко передвигаться по течению. Также шарики могут вырастать до 12-30 см, но рост очень медленный, всего 4-5 мм в год.

На пляжах Азовского появились зеленые шарики (mv.org.ua) Ранее мы сообщали, что в Кирилловке море стало цветом какао. Также мы писали, что в Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов.