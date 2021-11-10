На Украину надвигается новая волна дестабилизации со стороны России. Будет использоваться давление с помощью военной силы.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко, говорится в материале «Укринформ».

По его словам, реальное привлечение вооруженных сил Российской ФедерСНБОации возможно, скорее всего, лишь после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и запущены процессы фрагментации Украины.

«С другой стороны, постоянные военные маневры вблизи границ Украины и угроза проведения наступательных операций постепенно превращаются в инструмент постоянного поддержания атмосферы нервозности в Украине», — считает первый заместитель секретаря СНБО.

Он заявил, что Россия будет манипулировать ситуацией безопасности на линии соприкосновения. Контролируя так называемые «1-й и 2-й армейские корпуса», российская сторона имеет целый арсенал механизмов для того, чтобы управлять уровнем эскалации, отметил Демченко.

«При этом РФ искусственно подпитывает конфликт на востоке Украины, поставляя оружие, финансируя временно оккупированные территории и осуществляя прямое управление марионеточными администрациями», — подчеркнул он.

Министерство обороны Российской Федерации считает, что военные учения США в Черном море, сигнализируют об изучении предполагаемого театра военных действий на случай подготовки Украиной наступления на Донбассе.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что корабли, входящие в Черное море с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран, пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России.