Стало известно, сколько выходных дней будет в 2022 году — 116. При этом 105 их них – традиционные нерабочие субботы и воскресенья, остальные 11 предусмотрены календарем государственных праздников.

Государственные праздники в 2022 году в Украине

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

24 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитников и защитниц Украины.

25 декабря – Рождество Христово.

Напомним, если праздничный день совпадает с выходным или нерабочим, в соответствии со статьей 67 КЗоТ дополнительный выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В связи с этим продолжительные выходные в 2022 году украинцев ожидают:

с 1 по 3 января,

с 7 по 9 января,

с 5 по 8 марта (рабочий день в понедельник 7 марта перенесен на субботу 12 марта),

с 23 по 25 апреля,

с 30 апреля по 2 мая,

с 7 по 9 мая,

с 11 по 13 июня,

с 25 по 28 июня (рабочий день в понедельник 27 июня – на субботу 2 июля),

с 14 по 16 октября,

с 24 по 26 декабря.

В декабре 2021 года в Украине будет 9 официальных выходных дней.