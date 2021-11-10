Стало известно, сколько выходных дней будет в 2022 году — 116. При этом 105 их них – традиционные нерабочие субботы и воскресенья, остальные 11 предусмотрены календарем государственных праздников.
Государственные праздники в 2022 году в Украине
- 1 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово;
- 8 марта – Международный женский день;
- 24 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 12 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 24 августа – День независимости Украины;
- 14 октября – День защитников и защитниц Украины.
- 25 декабря – Рождество Христово.
Напомним, если праздничный день совпадает с выходным или нерабочим, в соответствии со статьей 67 КЗоТ дополнительный выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В связи с этим продолжительные выходные в 2022 году украинцев ожидают:
- с 1 по 3 января,
- с 7 по 9 января,
- с 5 по 8 марта (рабочий день в понедельник 7 марта перенесен на субботу 12 марта),
- с 23 по 25 апреля,
- с 30 апреля по 2 мая,
- с 7 по 9 мая,
- с 11 по 13 июня,
- с 25 по 28 июня (рабочий день в понедельник 27 июня – на субботу 2 июля),
- с 14 по 16 октября,
- с 24 по 26 декабря.
В декабре 2021 года в Украине будет 9 официальных выходных дней.