В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19 среди детей. Только за минувшие сутки зафиксировали более 100 заболевших — это рекорд среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице.

Об этом сообщил в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

Он также добавил, что одновременно растет и госпитализация детей.

Вчера увеличилось количество больных детей больных коронавирусом до 109 за сутки. В частности 57 мальчиков от 11 до 17 лет и 52 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

«Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм «Дельта», как отмечают медики, — более агрессивный и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями», — отметил Кличко.

Мэр добавил, что сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с COVID-19 и подозрением на заболевание, 4 из них — в реанимации.

«Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса»,- заявил Кличко.

Как сообщалось ранее, вторые сутки в Украине свыше 800 смертей от COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

На днях фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину почти 3 миллиона доз вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Эта партия пришла бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX.

В Закарпатье полицейские разоблачили схему продажи поддельных экспресс-тестов на COVID-19, которую проводили работники вокзала.

Как сообщалось ранее, 8 ноября вступил в силу приказ об обязательной вакцинации работников центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций (территориальных органов), а также учебных заведений.