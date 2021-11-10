В Польше правоохранители остановили автомобиль, замаскированный под скорую, набитый нелегальными мигрантами. Инцидент произошел в польском городе Велички. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Польши. Патрульные заметили скорую, которая своим видом вызвала подозрения у полицейских, после чего остановили ее для осмотра. "На передних сиденьях сидели двое жителей Варшавы в защитных комбинезонах. Однако они не были медицинскими работниками и не перевозили человека, инфицированного коронавирусом. В грузовом помещении находились 18 иностранцев неизвестной национальности, незаконно попавших в Польшу", — рассказали в полиции. После этого правоохранители задержали водителя, пассажира и всех находившихся в салоне "скорой" иностранцев. За помощь в нелегальном пересечении границы полякам теперь грозит до 8 лет за решеткой. Напомним, ранее в Польше задержан украинский водитель, перевозивший в автомобиле дюжину нелегалов.