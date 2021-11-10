В Украине завершается льготная растаможка автомобилей на иностранных номерах.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев в Facebook.

«Вопрос с «евробляхами» решен. По состоянию на 09.10 более 83 тысяч автомобилей растаможены, а бюджет получил 2,9 млрд гривен. Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь — закон один для всех», — отметил он.

Он также обратился с просьбой к Национальной полиции с просьбой не допустить использование «евроблях» на дорогах Украины.

У некоторых украинцев во время экспертизы в Сервисных центрах МВД (МРЭО) могут изъять «евробляху«. Дело в том, что многие покупают старые авто с поврежденными VIN-кодами, легализовать такой автомобиль будет сложно. Зачастую его конфискуют, а против владельцев начинают уголовные производства.

Иностранцев, которые ввозили автомобили на еврономерах, не освободили от ответственности по ст. 469 Таможенного кодекса, которая предполагает штраф в 34 000 грн за передачу транспортного средства в пользование третьему лицу.

