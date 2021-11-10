Хотя в правительстве уверяли украинцев, что никаких веерных отключений электричества не будет, периодических отключений света все же избежать не удастся – представители местных властей в некоторых регионах уже предупредили о такой угрозе, рассказала эксперт в области жилищно-коммунальных услуг Кристина Ненно. Об этом сообщает GSMinfo. Где и на сколько ожидаются веерные отключения света По ее словам, о сбоях в подаче энергии уже проинформировали старосты в нескольких населенных пунктах в Херсонской и Киевской областях. Перебои со светом при этом будут продолжаться достаточно длительные промежутки времени. "Из некоторых регионов поступают заявки об отключениях, которые будут повторяться каждые двое суток. Однако их продолжительность составит около 10 часов. Так что ситуация более чем серьезная", — отметила Ненно во время пресс-конференции. При этом соучредитель общественной организации "Фонд энергетических стратегий" Юрий Корольчук рассказал, что такие "блэкауты" вероятны именно в небольших городах и селах, а жителей крупных городов веерные отключения не коснутся — власти не пойдут на такие шаги, чтобы избежать массового недовольства населения в густонаселенных местах. регионах. Ненно объяснила, что периодические отключения света связаны с такими проблемами при подготовке к отопительному сезону, как малые запасы угля для электростанций (нет возможности генерировать достаточно энергии для нужд населения), и неготовность теплосетей к зимнему сезону. Когда будут отключать свет В нынешнем отопительном сезоне веерные отключения электроэнергии возможны ближе к январю-февралю 2022-го, дал прогноз глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает "Эспрессо". Эксперт подчеркнул, что уже сейчас Украина вместо угля сжигает газ, но будет ли такая возможность в начале следующего года – сказать сложно. "В течение двух месяцев мы будем испытывать огромные проблемы со снабжением электроэнергии по всей территории Украины. Потому что даже если мы привезем одновременно весь уголь — только для того, чтобы доставить его на все наши теплоэлектростанции, понадобится более двух месяцев", — говорит специалист. Напомним, что 6 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. Добавим, ранее РБК-Украина писала, есть ли риск срыва отопительного сезона 2021-2022 годов.