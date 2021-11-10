Во Франции вырос спрос на бустерные прививки от COVID после обращения президента Эмманюэля Макрона к народу. Он напомнил, что Франция в декабре начнет повторно вакцинировать пожилых людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Во вторник вечером, 9 ноября, Макрон сделал заявление, что заболеваемость коронавирусом во Франции снова растет. Также он подчеркнул, что с 15 декабря людям старше 65 лет потребуется ревакцинация, если они хотят и дальше использовать свои сертификаты о вакцинации для доступа к барам, ресторанам, кинотеатрам и другим общественным местам. Макрон добавил, что людям от 50 лет будет разрешено запрашивать дополнительную дозу вакцины, но это не обязательно для лиц от 50 до 64 лет. После обращения президента с экранов телевизоров большинство пожилых людей начали массово записываться на прививки. По состоянию на 10 ноября уже зарегистрировали 149 тысяч запросов по вакцинации. На прививку записалось 96 тысяч граждан, по сравнению со средним показателем в понедельник, 8 ноября, — 50 тысяч человек. Напомним, в Грузии ввели бустерную вакцинацию для всех граждан в возрасте от 18 лет.