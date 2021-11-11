Министр здравоохранения Виктор Ляшко снова напомнил, что COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. Антибиотики не убивают вирусы. Их назначают только при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции.

В ходе брифинга Ляшко заявил, что устойчивость к антимикробным препаратам одна из самых серьезных угроз для здравоохранения. В мире ежегодно умирают около 700 тысяч человек вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями.

По его словам, при потере контроля над назначением лечения антибиотиками цифра может достичь 10 млн смертей ежегодно уже через 30 лет.

Отдельно по добавил, что на фоне пандемии фиксируют рост продаж антибактеральных препаратов:

«Хочу подчеркнуть, что антибиотики не активны по отношению к вирусу. Поэтому COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. Это оправдано лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции. А установление этих признаков — это прерогатива врача».