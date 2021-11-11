Американская компания Boeing признала ответственность за авиакатастрофу в Эфиопии. Речь идет о крушении самолета в марте 2019 года под Аддис-Абебой, в результате которой погибли 157 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT. Как пишет издание, согласно условиям судебного соглашения, Boeing признает ответственность за авиакатастрофу и берет на себя компенсацию ущерба семьям жертв, сумму которой еще предстоит определить. "Boeing стремится к тому, чтобы все семьи, потерявшие близких в авариях, получили полную и справедливую компенсацию за их потерю. Взяв на себя ответственность, соглашение Boeing с семьями позволяет сторонам сосредоточить свои усилия на определении соответствующей компенсации для каждой семьи. ", — говорится в заявлении компании. Напомним, еще в 2019 году Комиссия по расследованию авиакатастрофы Boeing в Эфиопии объявила, что на потерпевшем крушение самолете было дефектное бортовое программное обеспечение. Также сообщалось, что Boeing выплатит более 2,5 млрд. долларов авиаперевозчикам и компенсации погибших в двух катастрофах — в Эфиопии и Индонезии.