Европейский Союз отверг угрозу лидеру белорусского правящего режима Александру Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу. Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Евросоюз не позволит запугать себя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. "В вопросах поставки газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", – заявил представитель ЕС. Он отметил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Европы будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС". Ее утвердят в 2022 году. Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз будет противодействовать попыткам режима Александра Лукашенко использовать беженцев как политический инструмент давления. Евросоюз и США будут сотрудничать по наложению санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси.