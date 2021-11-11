Недавно в сети появилась информация о том, что в Ровно змеи заползают в ванной комнаты местных жителей из-за систем слив-переливов. Это оказалось ложным. Подробнее об этом читайте в материале Styler ниже . Данный инцидент произошел не в Ровно, а в селе Пташино, которое находится в Ставропольском крае России. Сначала видео со змеей в ванной опубликовало "Магнолия-ТВ" в Instagram. Было сказано, что она снималась в Ровно. Эту новость подхватили многие СМИ со ссылкой на данное видео. Позже оказалось, что змею в ванной обнаружили действительно не в Украине, а в России. В "Магнолии-ТВ" также произвели обновление в подписи к видео, и указали, что материал им послал читатель. Наверное, они поначалу не стали проверять достоверность видео. Данный видеоролик записал пользователь TikTok "Валера". В YouTube на канале Изобильный РФ он появился 31 октября, где говорится, что ролик спасения змеи в TikTok набрал более 4 миллионов просмотров.

Змея в ванной (видео: YouTube) Напомним, юрист развенчал фейк о том, что вакцинация нарушает права украинцев. Следует отметить, что в него верят тысячи людей. Мы также писали о том, что кроссовер "Одесса" от ЗАЗ, фото которого захватили украинцев, оказался фейком. Корпорация "УкрАВТО" заявила, что не ведет никаких переговоров по сотрудничеству с китайскими коллегами.