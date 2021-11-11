Столичная полиция разоблачила схему организации фиктивных браков иностранцев с украинками. Организатором преступлений оказалась киевлянка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook. Женщина 1969 года организовала схему для незаконной переправки мигрантов через границу Украины. Делала она это посредством заключения фиктивных браков. Стоимость одной услуги составляла 30 тысяч гривен. Правоохранители задержали 52-летнюю организатора преступной схемы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ее поймали при передаче средств за фиктивное свидетельство о браке. Фото: полиция Киева задержала женщину, организовавшую схему фиктивных браков (facebook.com/UA.KyivPolice) По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Киевлянам грозит тюремный срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлениям. Напомним, в Винницкой области СБУ разоблачила международную мошенническую схему по суррогатному материнству.