Под Харьковом в селе Ракитное местный житель обстрелял сотрудников "Харьковоблэнерго", приехавших отключать электроустановки этого потребителя из-за самовольного подключения. Один из работников получил ранения. Об этом 11 ноября передали в пресс-службе АО "Харьковоблэнерго". Инцидент произошел вчера около десяти утра. Когда энергетики – сотрудники Нововодолажского района электрических сетей (РЭМ) – приехали по адресу и выходили из машины, мужчина начал стрелять в их сторону из пневматического оружия. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо. На место преступления была вызвана полиция. Правоохранители опросили участников конфликта. Работники РЭС написали заявление о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и привлечении нападающего к уголовной ответственности. По факту происшествия начато производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Теперь стрелку "светит" до 5 лет ограничения свободы. Досудебное расследование продолжается. Напомним, ранее в сентябре в Киеве неадекват с молотком набросился на электрика, потому что подумал, что он "отрезал" ему свет. Также мы писали, что перед этим в Киеве хулиган с кирпичом "отомстил" коммунальщикам за отсутствие горячей воды.