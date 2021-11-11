Юрий Горбунов признается, что с появлением младшего сына Даниила старший мальчик Ваня помогает с малышом и сам просит приобщать его к семейным делам. Он растет ответственным и самостоятельным ребенком. Да, Юрий был в командировке в Одессе, куда приехал со спектаклем. К слову, на сцене компанию ему составила коллега Лилия Ребрик. Вернувшись домой, шоумена ждал приятный сюрприз – его старший сын Ваня приготовил папе роскошный завтрак своими руками. Рабочий процесс на кухне Юрий запечатлел на фото и разместил их в Instagram. Маленький Ваня расположился у плиты и готовит для усталого папы яичницу из трех яиц. Мальчик аккуратно и сосредоточенно управляется с завтраком под чутким руководством Юрия. Он стоит на стуле колянях у индукционной плиты и орудует лопаткой. Гордый звездный отец не смог сдержать умиления.

Ваня с удовольствием помогает на кухне (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) "Папа из командировки вернулся – а тут мастер шеф мой подрастающий! Даже посолил", – увлекся самостоятельностью и кулинарными талантами сына Юрий.

Ваня приготовил папе питательный завтрак (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Подписчики шоумена увлеклись кулинарными способностями мальчика и его заботливым отношением к отцу. Красивый такой мальчик Иванко, светленький! Вот это молодец! Золотой ребенок растет Когда появляются маленькие дети, старшие очень быстро взрослеют Красавчик. Да мило Напомним, что ранее Юрий Горбунов рассказывал, что наслаждается отцовством в осознанном возрасте. Шоумен мечтает стать еще и папой дочери и планирует отправиться с женой Катей Осадчей в роддом за Машей.