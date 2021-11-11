Министр культуры та информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке.

У себя в Facebook он пояснил, что произошло это из-за принятого Кабинетом министров решения об отделении Госкино от возглавляемого им министерства:

«Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с Минкультом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы по управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности».

Отдельно он также вспомнил и бюджет на культуру на 2022 год: «И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы».

3 ноября Верховная Рада отправила в отставку пятерых министров: министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер и министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский, министр обороны Андрей Таран.

4 ноября бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны.