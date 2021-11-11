"Укрзализныця" готовится к масштабному обновлению состава пассажирских вагонов в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка". В следующем году компания планирует завершить разработку концепта обновленного плацкартного вагона. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Один из проектов такого вагона – капсульного типа – уже подготовил АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов". В этом вагоне предусмотрено 52 одинаковых места-полочек увеличенных размеров (длина 1920 мм, ширина 710 мм). Каждый пассажир будет иметь свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения и розеткой с разъемом USB. "Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полочках в направлении движения", — рассказали в "Укрзализныце". Пассажиры также получат личное пространство для комфортного пребывания и отдыха. Специальные шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу". В перспективе каждое место планируется оборудовать интерактивными панелями для просмотра важной информации и развлекательных программ. В вагоне использовали надежные металлические каркасные перегородки, а пожаробезопасный потолок оборудован встроенными светодиодными светильниками. Там также планируется установить современную систему кондиционирования с индивидуальным управлением, систему экологически чистого туалета, новое электрооборудование, отопление, водопровод и разнообразное сервисное оборудование. "Предлагаемая сегодня планировка вагона имеет необычный вид, но и очевидные преимущества: в таком вагоне все пассажиры будут иметь равные условия пребывания", — сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы "Большая стройка".