Верховная рада может принять во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за фейковые сертификаты уже 17 ноября. Однако этот термин не окончательный, поскольку все зависит от количества поправок к документу. Об этом говорится в материале РБК-Украина – "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку. "Сроки рассмотрения законопроекта во втором чтении зависят от количества правок. Если правок будет немного и аппарат их быстро рассмотрит, то, я думаю, что 17 ноября сможем выносить его на второе чтение. Но этот срок не окончательный и будет зависеть от количества правок" , – заявил глава правоохранительного комитета Совета Сергей Ионушас. По его словам, после того, как законопроект об ужесточении наказания за поддельные сертификаты подпишет президент, будет рассматриваться вопрос о внедрении "ководной амнистии". Напомним, что Министерство здравоохранения сейчас работает над механизмом так называемой "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации.