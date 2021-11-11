Европейский регулятор по лекарственным средствам сообщил о новом побочном эффекте от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson — редком типе воспаления позвоночника.

Об этом пишет Reuters.

Регулятор рекомендовал добавить редкий тип воспаления позвоночника в качестве побочного эффекта вакцины Johnson & Johnson.

Он также оценил сообщения о синдроме капиллярной утечки после прививки инъекцией Moderna. По заявлениям специалистов, пока недостаточно доказательств возможной связи между редкими случаями мультисистемного воспалительного синдрома с вакцинами мРНК, включая прививку Moderna.

Министерство здравоохранения может расширить список профессий для обязательной вакцинации.

В Украине до конца недели вакцинируют от COVID-19 почти 40% взрослого населения, но речь идет не о двух дозах, т.е. о не полной вакцинации.