В Киеве правоохранители, проверявшие соблюдение пассажирами карантина, поймали дежурного нарушителя. В частности, мужчина сопротивлялся и полицейские силой вывели нарушителя из транспорта. Видео опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее око". Так, инцидент произошел вечером 10 ноября. Очевидцы рассказали, что мужчина без маски был в задней части салона автобуса. Воспользоваться средствами защиты злоумышленник категорически отказывался. Поэтому правоохранители сделали пассажиру замечания и требовали, чтобы он надел маску. Однако он начал кричать о нежелании соблюдать карантин. В частности, полицейские поняли, что с мужем договориться невозможно, и они силой вывели нарушителя из транспортного средства. На видео видно, что его довольно жестко вытащили из автобуса и повалили лицом на асфальт и свернули. Также очевидцы пытались вступиться за нарушителя и говорили, чтобы его отпустили. Ранее мы сообщали, что в Киеве горожан возмутило поведение водителя автобуса, который во время движения смотрел видео и громко слушал музыку. Также мы писали, что в Мелитополе подросток остановил неуправляемую маршрутку и спас водителя жизни.