Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на пятницу — 12 ноября обещает быть немного теплее, днем воздух местами прогреется до 12 градусов.

У себя в Facebook она пишет, что ночью еще будут наблюдаться минусы, но днем столбики термометров подскочат до 7-12 градусов тепла, на севере и востоке будет холоднее: 4-10 градусов.

Осадков завтра также не прогнозируется — завтра антициклон будет определять сухую, преимущественно ясную погоду в большинстве областей Украины. Разве что днем ​​северную и северо-восточную часть заденет облачностью северный атмосферный фронт.

В Киеве 12 ноября ночь будет холодной, но без особых «минусов», а днем воздух прогреется до 7-8 градусов. Осадков существенных в столице завтра не ожидается.

Отдельно синоптик добавила, что на следующей неделе в Украине будет холодно.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что в течение текущей недели погода в Украине дважды изменится. В самые холодные дни возможны ночные морозы до -12 градусов, в самые теплые днем воздух будет прогреваться до 12 градусов.

Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь.

Заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова озвучила свой прогноз погоды на ноябрь. По ее словам, старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, не обойдется и без сюрпризов с отметкой «плюс». Погода в Украине в ноябре не предвещает аномалий — температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.