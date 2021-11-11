Сегодня, 11 ноября, Консультативная группа по вопросам пандемии в Нидерландах (OMT) рекомендовала правительству ввести частичный локдаун. В случае принятия такого решения, страна станет первой в Западной Европе, которая, начиная с лета, вернула жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Указано, что в пятницу кабинет временного премьер-министра Марка Рютте примет решение о мерах по рекомендации группы по управлению вспышкой COVID-19. Согласно отчету OMT, власти рекомендуют запретить массовые мероприятия, приостановить работу театров и кинотеатров, а также сократить время работы заведений массового питания. При этом школы могут работать. Да, соответствующие ограничения OMT призывает ввести на две недели. Вместе с тем, после локдауна, консультативная группа рекомендует установить ограничения на пребывание в общественных местах людей, в том числе вакцинированных. Отмечено, что в Нидерландах с населением 17,5 млн. с последней недели удвоилось число COVID-заражений, составив более 400 на 100 000 жителей.