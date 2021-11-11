Новое исследование выявило популярный продукт питания, в значительной степени вызывающий распространение рака в организме. Об этом сообщает британское издание Express. По данным ученых, при добавлении пальмитиновой кислоты или пальмового масла в рацион мышей вероятность распространения рака полости рта и кожи увеличивалась. Исследования показали, что пальмитиновая кислота изменяет геном рака. Это, в свою очередь, значительно увеличивает вероятность распространения рака. Отметим, что пальмовое масло добавляется во многие готовые продукты, которые продаются в супермаркетах. Открытие заставило исследователей искать новую терапию, которая поможет остановить распространение рака в то время, когда количество диагнозов увеличивается с угрожающей скоростью. Метастазирование или распространение рака остается основной причиной смерти онкологических больных. Большинство людей с метастатическим раком можно только лечить, но нельзя вылечить. К сожалению, метастазам часто способствуют жирные кислоты в рационе, что еще раз напоминает о том, что ваше здоровье зависит от того, что вы едите. Напомним, ученые назвали группу крови, наиболее подверженную агрессивному типу рака. Мы также писали о том, что опасный вид рака можно определить по малозаметным признакам.