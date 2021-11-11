Если бы выборы в президенты состоялись бы в ближайшее время, украинцы проголосовали за действующего главу государства — Владимира Зеленского (21,8% опрошенных украинцев готовы отдать за него свои голоса).

Об этом свидетельствует опрос, которые проводила социологическая группа «Рейтинг».

На втором месте продолжает находится бывший президент Петр Порошенко (14,5% голосов).

При этом рейтинг партий возглавляет партия «Слуга народа» — ее готовы поддержать 17,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» отдадут свои голоса — 14,0%, «Батьківщина» – 12,2%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,0%.

33% опрошенных удовлетворены деятельностью Зеленского, 65% – не удовлетворены. Деятельностью Офиса президента удовлетворены 22%, не удовлетворены – 72%.

Работой премьер-министра Шмыгаля удовлетворены 18%, не удовлетворены – 68%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (80%) и Верховной рады (83%).

Накануне Киевский международный институт социологии отмечал, что рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9% — в сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.

В сентябре украинцы готовы были поддержать на выборах в Верховную Раду пять политических сил.

В правящей команде оценили возможность досрочных выборов президента. Пока таких планов нет.