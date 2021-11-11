По состоянию на 11 ноября показатель подключения жилых домов, а также объектов социальной сферы в регионах составил 98%. В 16 регионах Украины он составляет 100%. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева на брифинге. "В регионах завершается подключение всех объектов к теплоснабжению. Южные регионы традиционно начали отопительный сезон несколько позже. И именно эти области не "дают" пока говорить о полном подключении по стране. Речь идет об Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Две последние уже догнали лидеров. Одесская и Херсонская область несколько отстают, там с теплом около 80% жилых домов. У местных властей этих регионов задача оперативно завершить подключение на этой неделе", — подчеркнул Алексей Чернышев. Глава Минрегиона отдельно остановился на стоимости теплоснабжения и подчеркнул, что тарифы на тепло и горячую воду для людей не должны расти. "Учитывая большое количество манипуляций, хочу еще раз подчеркнуть — стоимость теплоснабжения и горячей воды для населения не должна повышаться в течение этого отопительного сезона", — подчеркнул министр. Кроме того, глава Минрегиона отметил, что правительство продолжает выполнять условия Меморандума по устойчивому прохождению отопительного сезона: утвержден механизм пересчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей. Такие перерасчеты не будут касаться населения и бюджетных учреждений, для которых тариф на отопление в течение отопительного сезона 2021-2022 годов останется на уровне прошлого года. Как сообщалось, ранее министр Алексей Чернышев подчеркивал, что главы ОГА должны держать на постоянном контроле вопрос недопущения роста цен на тепло для людей. Соответствующее поручение было принято на заседании правительства.