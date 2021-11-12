На момент аварии, недавно произошедшей в Харькове, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В его биоматериале был обнаружен метадон. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание KHARKIV Today. "Проведен химический анализ мочи водителя. Водитель на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном", — сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Согласно ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, водителю грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Согласно данным медиагруппы "Объектив", по словам Чубенко, ранее 34-летний водитель был фигурантом уголовного производства по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

"Но это дело было закрыто, выясняются основания закрытия этого уголовного производства", — добавил спикер прокуратуры.

В то же время его приговорили к 3 годам лишения свободы с условным сроком на 1 год, а лишь месяц назад его привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

Чубенко добавил, что на месте ДТП присутствовали свидетели, а также несколько видеозаписей регистраторов других автомобилей, которые проезжали мимо. К моменту аварии мужчина был один в транспорте. Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности аварии в Харькове, произошедшей 11 ноября. Внедорожник Toyota наехал на двух подростков.